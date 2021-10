'돈나무 언니' 캐시우드도 '탈 뉴욕'…아크 본사 플로리다로 이전

[아시아경제 김수환 기자] 국내에서 '돈나무 언니'라는 별명으로 불리며 '서학 개미'들 사이에서도 이름이 널리 알려진 미국 자산운용사 아크 인베스트먼트(ARK Investment) 창업자 캐시 우드가 본사를 뉴욕에서 플로리다주로 이전하겠다고 밝혔다.

월스트리트저널(WSJ)은 6일(현지시간) 우드가 뉴욕 본사를 영구 폐쇄하고 이달 말 본사를 플로리다주 세인트피터즈버그로 이전하겠다는 계획을 발표했다고 전했다.

우드는 성명에서 "아크는 전통적인 월가의 자산운용사가 아니다"라면서 "우리는 기술과 과학, 혁신에 투자하는 도시인 세인트피터즈버그로의 이전을 통해 틀을 더 깨기를 원한다"고 말했다.

회사 측은 대부분의 직원들이 세인트피터즈버그로 이전할 것이라며 규모를 키우기 위해 기존 사옥보다 더 큰 사무실을 사용할 계획이라고 전했다.

우드는 지난 2014년 첫 펀드 출시 이후 전통적인 월가 금융사들보다는 실리콘밸리의 정신에 동조하려는 노력을 지속해서 해왔다고 WSJ은 평가했다.

실제로 우드는 미 전기차 회사 테슬라와 같은 혁신기업과 가상화폐 등에 투자해왔다. 지난해에는 아크 인베스트먼트의 일부 상장지수펀드(ETF)가 두 배 이상 오르며 월가에서 최고 수익률을 기록한 회사 중 한 곳으로 이름을 알렸다.

이 밖에도 아크 인베스트먼트는 플로리다주에 혁신센터를 열고 스타트업에 대한 투자를 강화하겠다는 방침을 밝혔다.

회사 측에 따르면 혁신센터는 세인트피터즈버그 시 정부가 기부한 부지에 건립돼 오는 2023년 7월에 문을 열 예정이다.

아크 인베스트먼트는 혁신센터를 통해 지역 기업은 물론 기술 스타트업과의 관계를 강화할 예정이다.

이 같은 아크 인베스트먼트의 플로리다행은 일부 기업들의 '탈 뉴욕' 움직임 속에서 나온 것이다.

CNBC방송은 지난 4월 미국 뉴욕주가 '부자 증세'를 추진하면서 월가의 일부 기업들이 '뉴욕 탈출'을 추진하고 있다고 보도한 바 있다.

플로리다주는 뉴욕과는 달리 개인소득세나 자본이득세 등이 없다.

앞서 스타우드캐피털은 마이애미로 본사를 이전하기로 했으며, 블랙스톤도 마이애미의 사무실 임차 계약을 맺은 사실이 알려진 바 있다.

또 골드만삭스가 핵심 조직인 자산운용 사업부를 플로리다주로 이전하는 방안을 검토하고 있으며 도이치방크도 뉴욕 맨해튼 근무자 가운데 절반 정도를 다른 도시로 옮기는 방안을 검토하고 있다는 보도도 있었다.

앞서 우드는 국내에서도 큰 화제를 모은 바 있다. 그의 이름(Cathie)이 캐시(cash)와 발음이 같은 데서 착안해 '돈나무 언니'라는 별명으로 불리고 있다.

