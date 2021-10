코로나19 오후 6시까지 1561명 확진...어제보다 87명 증가

[아시아경제 박지환 기자] 코로나19 확진자가 6일에도 전국 곳곳에서 발생했다.

방역당국과 서울시 등 각 지방자치단체에 따르면 이날 0시부터 오후 6시까지 전국에서 코로나19 양성 판정을 받은 신규 확진자는 총 1561명이다.

전날 같은 시간에 집계된 1474명보다 87명 많다. 일주일 전 수요일(9월 29일)의 1669명과 비교하면 108명 감소했다.

확진자가 나온 지역을 보면 수도권이 1152명(73.8%), 비수도권이 409명(26.2%)이다. 시도별로는 서울 600명, 경기 376명, 인천 176명, 경남 93명, 경북 55명, 부산 48명, 대구 43명, 충북 41명, 충남 40명, 강원 24명, 대전 15명, 전북 13명, 전남 10명, 광주·제주 각 8명, 울산 7명, 세종 4명이다.

집계를 마감하는 자정까지 아직 시간이 남은 만큼 7일 0시 기준으로 발표될 신규 확진자 수는 이보다 더 늘어 1900명대로 예상된다. 전날에는 오후 6시 이후 554명 늘어 최종 2028명을 기록했다.

최근 일주일 간 신규 확진자는 2562명→2486명→2248명→2086명→1673→1575→2028명을 기록하고 있다.

