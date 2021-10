[아시아경제 호남취재본부 조형주 기자] 동신대학교 대학일자리센터는 정보보안학과 등 이공계 재학생 50명을 대상으로 ‘공학계열 진로캠프’를 운영했다고 6일 밝혔다.

취업 희망기업과 희망 직무별로 반을 나누어 전문가들의 취업 상담과 컨설팅을 지원했다.

학생들은 진로설정을 위한 다양한 툴을 활용한 자기분석, 직무에 역량이 반영된 이력서 작성, 향후 대학생활 계획 수립을 진행하며 자신의 현재 상황을 이해하고 미래를 구상하는 시간을 가졌다.

안민주 대학일자리센터장은 “앞으로도 공학계열 학생들이 진로를 설계하는데 있어 길잡이 역할을 할 것”이라고 말했다.

