광저 서부소방서, 양동시장 초기 화재진압 시민영웅 표창

[아시아경제 호남취재본부 박진형 기자] 광주광역시 서부소방서(서장 양영규)는 최근 양동시장 내 한 점포에서 발생한 화재를 초기 진압한 의용소방대원 및 상인 6명에 대한 표창을 수여했다고 6일 밝혔다.

이들은 화재가 발생해 연기가 확산되는 상황에서 주변에 비치된 소화기와 설치된 옥내소화전을 이용한 적극적인 초기 진압활동을 수행해 큰 피해를 막는데 기여했다.

화재는 점포 내에 있는 LPG통에서 시작된 것으로 추정되며 정확한 원인을 파악 중이다.

점포가 밀집돼있고 가연물이 많은 시장의 특성상 신속한 대처가 이뤄지지 않았을 경우 불길이 번져 큰 피해로 이어질 수도 있는 상황이었으나 인명피해 없이 건물일부 및 가재도구가 소실되는데 그쳤다.

양영규 서부소방서장은 “타인의 안전을 위해서 화재가 발생한 상황에서도 주저하지 않고 적극적으로 소방활동에 임해주신데 대해 깊은 감사의 말씀을 드린다.”고 전했다.

호남취재본부 박진형 기자 bless4ya@asiae.co.kr