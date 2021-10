키움증권 "ETF 거래하면 백화점 상품권 드립니다"

[아시아경제 박지환 기자] 키움증권은 ETF 거래시 백화점 상품권을 지급하는 이벤트를 다음달 26일까지 진행한다고 6일 밝혔다.

해당 이벤트는 키움투자자산운용, KB자산운용, 한국투자신탁운용, NH-Amundi자산운용, 삼성자산운용과 함께 진행한다. ETF를 처음 거래하는 고객과 기존 거래고객 모두를 위한 3가지 세부 이벤트로 구성된다.

신규 ETF 거래고객 중 2000명을 추첨해 백화점상품권을 지급하는 첫(휴면)거래이벤트, 일일 ETF 거래에 따라 경품을 추첨 지급하는 일일 거래이벤트, 자산운용사별 종목 거래에 따라 경품을 지급하는 종목 거래이벤트가 준비돼 있다.

일일 거래이벤트는 경품 추첨 조건 달성 고객을 대상으로 매일 스타벅스 아메리카노를 추첨 증정한다. ETF 거래금액 달성 고객 중 상위 고객에게 상금을 지급한다.

운용사별 ETF 이벤트는 각 자산운용사의 ETF 종목들의 거래조건 달성 시 문화상품권을 지급한다. 주식, 채권, 금융상품 등 다양한 자산을 기초로 하여 만들어진 ETF는 펀드지만 주식처럼 실시간 매매를 할 수 있다. 인덱스펀드와 유사하게 분산투자가 가능하며 거래비용이 낮은 장점을 지니고 있어 다양한 투자전략에 이용된다.

이벤트 접수는 키움증권 홈페이지, 모바일 홈페이지를 통해 신청이 가능하다. ETF 거래이벤트에 관한 자세한 내용 및 문의는 키움증권 홈페이지나 키움금융센터를 이용하면 된다.

