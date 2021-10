국민은행, 라이브 퀴즈쇼 ‘KB골든라이프 은퇴자산관리 세미나’ 실시

금융시장 동향, 노후대비 금융자산 배분과 상품별 투자방법 강의 진행

[아시아경제 박선미 기자] KB국민은행은 오는 15일 오후 5시 유튜브 생방송을 통해 ‘KB골든라이프 은퇴자산관리 세미나’를 개최한다고 6일 밝혔다.

‘KB골든라이프 은퇴자산관리 세미나’는 부동산, 세금, 투자, 법률 등 자산관리 분야별 전문가와 함께 금융정보를 학습하고 퀴즈로 풀어보는 온라인 정기 세미나 프로그램이다. 지난해 4월부터 전문가의 깊이 있는 금융정보 전달과 실시간 소통으로 시청자들에게 큰 호응을 얻고 있다.

이번 세미나에서는 곽재혁 KB국민은행 수석전문위원과 함께 ‘행복한 미래를 위한 금융자산 투자전략’을 주제로 최근 금융시장 동향, 노후대비 금융자산 배분과 상품별 투자방법에 대한 강의가 진행된다. 또한 퀴즈 이벤트를 통해 정답자, 참여 후기 작성자 중 추첨을 통해 커피 쿠폰 등 다양한 경품을 제공할 예정이다.

온라인 세미나는 사전 신청을 통해 시청할 수 있으며, 참여를 희망하는 분은 오는 13일까지 KB골든라이프X 홈페이지 ‘참여’ 메뉴에서 신청할 수 있다. KB국민은행 관계자는 “국민 모두의 행복한 노후생활 지원을 위해 은퇴자산관리 세미나와 함께 은퇴설계 전문 대면상담채널 KB골든라이프센터도 운영하고 있다”고 설명했다.

