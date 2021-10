검찰, 이성문 前화천대유 대표 소환…이한성·김문기도 조사 예정

[아시아경제 김형민 기자] 이른바 '대장동 개발 특혜' 의혹 사건을 수사 중인 검찰이 6일 이성문 전 화천대유 대표를 불러 조사하고 있다.

법조계에 따르면 서울중앙지검 전담수사팀은 이날 오전 9시께 이 전 대표를 소환했다.

수사팀은 이 전 대표에게 화천대유 설립부터 대장동 사업 추진 과정 등 전반을 묻고 있는 것으로 전해졌다.

이어 검찰은 같은 날 화천대유가 100% 소유한 것으로 알려진 천화동인 1호의 이한성 대표도 불러 조사한다. 이 대표는 이화영 전 열린우리당 의원의 보좌관 출신이다.

검찰은 이 대표를 상대로 천화동인 1호의 실소유 관계, 천화동인 1호가 대장동 개발에 투자해 얻은 수익금의 용처 등을 물을 예정이다.

김문기 성남도시개발공사 개발1처장도 이날 오후 검찰에서 조사 받을 예정이다. 김 처장은 올해 초까지 대장동 개발의 실무 책임을 맡은 인물이다.

특히 과거 화천대유가 참여한 하나은행컨소시엄을 우선협상대상자로 선정할 당시 평가위원으로 참여해 의혹의 핵심 인물 중 한 명으로 지목되고 있다. 시행사 '성남의뜰'에서 성남도개공 몫으로 사외이사를 맡기도 했다.

