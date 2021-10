'뉴노멀 시대, 서울의 새로운 비전' 서울연구원, 14개 시민 연구결과 발표

'작은연구' 지원사업 결과발표회 개최

위드코로나 시대 소상공인 지원방안, 도시공간 변화 등 기획연구

[아시아경제 임철영 기자] 서울연구원이 6일 서울연구원 대회의실에서 '작은연구' 지원사업 결과발표회를 진행한다.

작은연구 지원사업은 지난 2012년부터 지속적으로 시민에게 직접 생활 속 문제를 연구할 기회를 제공해 다양한 정책 아이디어를 발굴하고 있다. 지난 6개월간 시민 연구자들과 서울연구원의 해당 분야 연구진이 함께 논의하고 수행한 작지만 의미 있는 14개 연구사업의 결과를 공유하고, 문제 해결을 위한 정책을 제안하는 자리다.

올해 기획주제인 ‘뉴노멀 시대, 서울의 새로운 비전’과 관련해서는 ▲뉴노멀 시대의 새로운 주거기준과 평면제안 ▲With&Post 코로나19 시대 서울시 소상공인 지원 및 상권 관리 방안 ▲코로나19 팬데믹이 서울시 도시공간에 가져온 변화, 가져올 변화 ▲하이퍼 로컬 서울 ▲원활한 농산물 소비를 통한 도시재생 ▲기후위기 아동의 목소리에 귀 기울이기 등을 연구한 결과가 발표된다.

자유주제 연구과제에서는 ▲포스트 코로나, 셰어형 공간의 필요와 쓸모 ▲코로나로 인한 학력 격차 심화 ▲코로나19 종식 이후, 비대면 교육 프로그램은 어떻게 유지될 것인가? 등의 연구 결과를 발표한다. 아울러 ▲MZ세대의 구독 문화에 의한 공간 이용 방식 변화 연구 ▲대학생의 채식 생활 가능한가? ▲자연어 처리 모델에 기반한 서울 지역 간 격차 분석 ▲쓰레기 재활용률 증진을 위한 분리수거함 품목 확대 ▲일상에서의 제로웨이스트 참여 확대 방안 연구도 소개한다.

유기영 원장 직무대행은 “뉴노멀 시대에 맞춰 서울의 새로운 비전을 준비하는 데에, 시민의 시각과 체험을 바탕으로 한 이번 ‘작은연구’ 결과가 많은 도움이 될 것으로 생각한다”고 말했다.

