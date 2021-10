[아시아경제 박지환 기자] 세아제강지주 세아제강지주 003030 | 코스피 증권정보 현재가 131,000 전일대비 3,000 등락률 -2.24% 거래량 17,544 전일가 134,000 2021.10.05 15:30 장마감 관련기사 하반기 알루미늄·코로나·탄소중립주 퀀덤점프"수요 늘고 제품값 강세" 세아제강, 2Q 영업익 700% 이상 늘어세아제강지주, 4000억원 규모의 英 해상풍력 '모노파일' 공장 투자 close 는 5일 계열사 에스에스아이케이에 150억원 규모의 자금대여를 결정했다고 공시했다.

박지환 기자 pjhyj@asiae.co.kr