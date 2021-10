5일 서울 농협중앙회에서 열린 ‘제주감귤 소비 촉진 및 복지시설 나눔 행사’에서 김문일 제주 남원농협조합장, 이성희 농협중앙회장, 조흥식 사회복지공동모금회장, 정영일 농촌사랑범국민운동본부 대표 등 참석자들이 기념촬영하고 있다. /문호남 기자 munonam@

>Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.