[아시아경제 박지환 기자] 한진중공업 한진중공업 097230 | 코스피 증권정보 현재가 10,150 전일대비 50 등락률 +0.50% 거래량 340,969 전일가 10,100 2021.10.05 13:29 장중(20분지연) 관련기사 한진중공업, 채권금융기관 공동관리절차 종결한진重, 디젤·전기 복합추진 어업지도선 3척 수주한진중공업, 912억 규모 국가어업지도선 3척 수주 계약 close 은 유럽 지역 선주와 컨테이너 운반선 4척 수주 계약을 체결했다고 5일 공시했다.

계약금액은 3105억원 규모이다. 지난해 매출액 대비 18.31%에 해당한다.

계약 기간은 2023년 11월 30일까지이다.

박지환 기자 pjhyj@asiae.co.kr