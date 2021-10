광주시, 다중이용시설 코로나 방역 점검

6~13일 민관 합동점검반 운영

[아시아경제 호남취재본부 윤자민 기자] 광주광역시는 오는 6일부터 13일까지 다중이용시설 식품위생 및 코로나19 방역을 점검한다고 4일 밝혔다.

10월 연휴와 가을 행락철을 앞두고 이동량 증가로 인한 감염 확산을 방지하기 위해 추진됐다.

5개 자치구 식품 안전 관련 공무원과 소비자식품위생감시원으로 구성된 민관 합동점검반이 국립공원, 놀이공원, 기차역, 터미널, 공항 등 시민들의 밀집이 예상되는 장소에서 영업하는 음식점, 유흥 시설, 패스트푸드점 등 식품취급업소를 대상으로 진행한다.

점검 내용은 ▲유통기한 경과제품 판매·사용 ▲음식물 재사용 ▲식품의 위생적 취급 ▲코로나19 방역수칙 준수 등이다.

아울러 점검대상 음식점 등에서 조리·제공하는 김밥, 핫바, 떡볶이, 햄버거 등 시민들이 많이 섭취하는 조리식품을 수거해 식중독균 오염 여부를 집중 검사한다.

성유석 시 식품안전과장은 “10월 연휴기간 불필요한 이동과 모임을 자제하고, 개인 방역수칙을 철저히 준수하는 등 방역에 적극 협조해주길 부탁드린다”고 말했다.

호남취재본부 윤자민 기자 yjm3070@asiae.co.kr