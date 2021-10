반환점 도는 與 경선, 이재명 누적 53.41%로 1위(종합)

[아시아경제 오주연 기자] 더불어민주당 제주 지역 순회 경선에서 이재명 경기지사의 득표율이 50%를 상회하며 누적 득표율에서도 과반 압승을 이어간 것으로 나타났다.

1일 제주 난타호텔에서 진행된 제주 지역 순회 경선에서 이 지사의 득표율은 56.75%로 과반을 넘겼다. 이낙연 전 대표는 35.71%을 기록했고 추미애 전 장관은 6.55%, 박용진 의원은 0.99%를 기록했다.

민주당은 총 11곳에서의 지역 순회 경선 중 이날 제주까지 7번째 경선을 치르며 반환점을 돌았다. 현재까지의 누적 득표율에서 이 지사는 53.41%로 과반 지지를 이어가고 있다.

이 전 대표의 누적 득표율은 34.73%로, 이 지사와는 18.68%포인트 차이가 났다. 이어 추 전 장관은 10.63%, 박 의원은 1.24% 순이다.

이날 이 지사의 과반 압승을 저지하지 못한 이 전 대표는 남은 지역 순회 경선을 기대하고 있다. 이 전 대표는 제주 경선 개표 후 기자들과 만나 "제주도민의 표심을 감사히 받아들인다"며 "저를 지지해주신 분들에게 감사하고, 지지해주지 않은 분의 마음도 있는 그대로 받아들인다"고 말했다. 그러면서 "내일 있게 될 부산·울산·경남도 최선을 다하겠다"고 덧붙였다.

또한 이 전 대표는 2차 슈퍼위크와 관련해 "제가 숫자로 전망하는 일은 자제하지만 나아지리라 생각한다"면서 결선투표행도 가능하다고 보느냐는 질문에 "그럴 것이라고 본다"고 답했다.

반면 대장동 의혹 등에도 '이재명 대세론'을 이어간 이 지사는 이날 기자들과 만난 자리에서 "예상보다 높은 제주 도민과 제주당원의 성원에 진심으로 감사드린다"며 2차 슈퍼위크와 관련해 "국민과 당원 여러분들의 판단과 선택을 겸허하게 기대하겠다"고 말했다.

민주당은 오는 2일 부울경, 3일 인천서 지역 순회 경선을 진행한다. 특히 3일에는 49만6000명에 달하는 2차 선거인단 투표 결과가 동시에 발표돼, 이번 결과에 따라 사실상 결선투표 여부가 정해질 것으로 보인다.

