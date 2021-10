귀뚜라미, '2022년형 귀뚜라미 카본매트 온돌' GS홈쇼핑서 첫 방송

[아시아경제 김종화 기자] (주)귀뚜라미는 1일 오후 7시 35분부터 65분간 GS홈쇼핑에서 '2022년형 귀뚜라미 카본매트 온돌'을 판매한다고 밝혔다.

귀뚜라미보일러는 날씨가 쌀쌀해지면서 온열매트 수요 증가가 예상됨에 따라 기존 전기장판 전자파 문제와 온수매트의 누수, 세균, 소음 등의 한계를 극복한 3세대 온열매트인 '2022년형 귀뚜라미 카본매트 온돌'을 소개하고, 부담 없는 조건에 제품을 구매할 수 있도록 홈쇼핑을 준비했다.

GS홈쇼핑 방송 중에 2022년형 귀뚜라미 카본매트 온돌을 구매하는 고객은 24개월 무이자 할부나 일시불 1만원 할인 또는 ARS 자동주문 1만원 할인을 받을 수 있다.

귀뚜라미보일러는 이번 GS홈쇼핑 방송 이외에도 현대홈쇼핑(5일, 오후 7시 40분부터 65분간), 롯데홈쇼핑(9일, 오후 9시30분부터 60분간) 등으로 2022년형 귀뚜라미 카본매트 온돌 방송을 이어갈 계획이다.

이번에 GS홈쇼핑에서 소개하는 2022년형 귀뚜라미 카본매트 온돌은 강철보다 5배 강한 아마미드 첨단섬유로 제작한 특수 카본열선을 적용해 단선과 화재 우려가 없고, 인체에 이로운 원적외선 복사열을 방출해 건강하고 따뜻한 숙면환경을 조성해 준다.

매트는 세계적인 섬유회사인 오스트리아 렌징사의 프리미엄 텐셀 원단을 사용해 실크처럼 부드러운 촉감을 전달하고, 흡수성과 통기성도 뛰어나 박테리아 번식을 막아준다. 발암물질인 라돈과 같은 각종 유해물질에 대한 안전 검증을 마쳐 안심하고 사용할 수 있고, 이불처럼 세탁기에 넣어 빨거나 접어서 보관할 수 있어 관리가 편하다. 또 블루투스 기능을 내장해 전원과 온도조절 등 제품에 적용된 다양한 기능을 원격으로 제어할 수 있다.

귀뚜라미보일러 관계자는 "마땅한 대안이 없어 전기장판과 온수매트를 선택해 온 고객들에게 1세대 전기장판과 2세대 온수매트의 단점을 획기적으로 개선한 3세대 카본매트 온돌을 자세히 소개하고 합리적인 조건에 구매할 수 있도록 홈쇼핑 방송을 준비했다"면서 "2022년형 귀뚜라미 카본매트 온돌은 따뜻하고, 건강한 잠자리와 저렴한 전기료, 손쉬운 세탁 등을 모두 원하는 현대인들에게 최적의 숙면 솔루션을 제공할 것"이라고 말했다.

