美 국무장관 "北 안보리 결의 위반, 불안정성 커져...발사역량은 평가중"

"어떤 기술 이용했는지 조사중"

美 국방부 "美 본토는 안전" 강조

[아시아경제 이현우 기자] 토니 블링컨 미국 국무장관은 북한의 최근 미사일 발사시험이 유엔 안전보장이사회 결의위반에 해당하며 북한에 대한 불안정성이 증대되고 있다고 우려했다. 다만 북한의 주장대로 최신 극초음속 미사일 발사가 성공한 것인지 등 북한의 미사일 발사역량에 대해서는 여전히 조사중이라고 신중한 입장을 밝혔다. 미 국방부도 북한이 발사한 미사일에 대해 조사 중이라며 미국 본토 타격 우려는 없다고 강조했다.

30일(현지시간) 블링컨 장관은 이날 피츠버그에서 열린 미국과 유럽연합(EU)간 제1차 무역기술위원회(TTC) 회담 직후 가진 기자회견에서 "북한의 유엔 안보리 결의에 대한 반복적 위반을 우려한다"며 "이것은 북한에 대한 불안정성과 위험가능성을 더 크게 만들고 있다"고 경고했다.

이어 북한이 극초음속 미사일이라 주장 중인 신형 미사일과 관련해서는 신중한 입장임을 밝혔다. 블링컨 장관은 "우리는 아직 북한이 발사한 미사일을 평가하고 분석하고 있으며, 정확히 북한이 무엇을 했고 어떤 기술을 이용했는지 이해하기 위해 조사 중"이라며 "어떤 형태의 발사였든 상관없이 유엔안보리 결의에 대한 반복된 위반은 목격했다"고 설명했다.

이와함께 한국정부의 대북 긴장완화 조치를 지지한다는 입장도 밝혔다. 블링컨 장관은 "현존하는 위험을 적절히 줄일 조치가 있다면 아마 타당할 것"이라고 강조했다.

미 국방부도 이날 성명을 통해 북한의 신형 미사일에 대한 평가가 여전히 진행 중이며, 미 본토 방어에는 문제가 없다고 강조했다. 글렌 밴허크 미국 북부사령관 겸 북미항공우주방위사령관은 이날 언론 브리핑에서 "정보당국이 극초음속 미사일 시험 발사를 했다는 북한의 주장을 여전히 평가 중인 것으로 안다"며 "미 본토는 북한이 시험했다고 주장하는 극초음속 미사일로부터 안전할 것"이라고 강조했다.

존 커비 국방부 대변인도 브리핑에서 관련 질문에 "이번 일이 미국 인력이나 영토, 우리 동맹에 즉각적인 위협을 가하지 않는다고 평가하지만, 이는 국제정세를 불안정하게 만드는 북한의 불법적 무기 프로그램의 영향을 강조하며 한국과 일본 동맹에 대한 우리의 방어 약속에는 아무런 변화가 없다"고 밝혔다.

