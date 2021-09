'원더우먼' 송승하 "이하늬, 유쾌한 촬영장 분위기 메이커"

[아시아경제 이이슬 기자] 배우 송승하가 SBS 금토드라마 '원 더 우먼' 유쾌한 현장 분위기를 전했다.

송승하는 30일 소속사 스케치이앤엠을 통해 "드라마 현장 분위기가 너무너무 좋다. 감독님과 스태프 모두 유쾌하다. 더운 날의 촬영임에도 다들 화기애애해서, 촬영장에 갈 때마다 행복하다"라고 밝혔다.

한주그룹 막내딸 한성미로 활약하고 있는 송승하는 "선배님들을 막 대하는 캐릭터라 촬영 전에 걱정을 많이 했는데, 괜한 생각이었다. 모든 선배님이 항상 챙겨주시고 잘해주신다"라며 "오래 고민했던 장면을 진서연 선배님의 조언 덕분에 소화할 수 있었고, 조연희 선배님은 저랑 붙는 장면이 많아 촬영 전에 상의하고 여러 번 합을 맞춰봐주신다"라고 고마움을 표했다.

특히 송승하는 1인 2역을 소화하며 극을 이끄는 이하늬에 대해 "현장에서 꼭 필요한 분위기 메이커"라고 강조하며 "다들 웃음을 참느라 힘들 정도다. 촬영장에는 이하늬 선배님 덕분에 늘 웃음꽃이 활짝 핀다"라고 설명했다.

끝으로 "신인의 고충과 떨림을 이해해 주시는 배려 가득한 현장이다. 감사한 마음으로 모든 촬영에 최선을 다해 임하고 있다"라고 덧붙였다.

'원 더 우먼' 5회는 오는 10월 1일 오후10시 방송.

