광주시 "가을철 반려견 광견병 예방접종하세요"

10월 11일부터 29일까지 지정 동물병원서 접종

[아시아경제 호남취재본부 윤자민 기자] 광주광역시는 가을철을 맞아 10월 11일부터 29일까지 관내 지정 동물 병원 93개소에서 반려견 광견병 예방접종을 실시한다고 30일 밝혔다.

접종 대상은 관내 생후 3개월 이상의 동물등록제에 등록된 반려견이다.

접종을 희망하는 시민들은 이 기간에는 집에서 가까운 지정 동물병원을 방문해 기존 2만원 내외의 접종비 대신 5000원만 지불하고 예방 접종을 하면 된다.

광주시는 올해 봄철에 반려견 광견병 예방접종을 실시한 데 이어 가을철에도 4200두 분량의 광견병 예방백신을 지정 동물 병원에 공급했다.

접종 가능 동물병원 현황은 광주시 홈페이지 공지사항과 120콜센터를 통해 확인할 수 있다.

광견병은 사람과 동물이 모두 걸릴 수 있는 인수공통전염병으로 치사율이 높은 만큼, 반려견은 광견병 예방을 위해 1년에 한 번씩 보강 접종을 받아야 한다.

이와 관련, 광주시는 예방접종 기간에 동물등록제 홍보활동도 실시한다.

현재 동물보호법에 따라 반려를 목적으로 기르는 2개월령 이상의 개는 동물등록제 의무등록 대상이다. 대상동물에 대해 동물등록을 하지 않을 경우 최고 100만원 이하의 과태료가 부과된다.

김현중 시 생명농업과장은 “광견병은 치사율이 높은 전염병으로 반드시 예방접종을 해야 한다”며 “소중한 반려동물의 건강과 시민 안전을 위해 광견병 예방접종과 동물등록제에 적극 참여해달라”고 말했다.

호남취재본부 윤자민 기자 yjm3070@asiae.co.kr