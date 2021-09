▶중소기업사업화본부장 신정혁 ▶전파·위성연구본부장 박승근 ▶지식재산경영부장 권영식 ▶기술전략연구센터장 심진보 ▶지식재산활용실장 최장식 ▶전파자원연구실장 권혜연

>Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.