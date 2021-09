신협, 신협중앙연수원 상징 조형물 아이디어 공모전 개최

[아시아경제 이광호 기자]신협중앙회는 11월30일까지 약 2개월간 '신협중앙연수원 상징 조형물 아이디어 공모전'을 개최한다고 30일 밝혔다.

이번 공모전은 신협중앙연수원에 설치될 조형물 아이디어를 응모자가 직접 제안, '내가 만드는 신협 이미지'의 기회 제공과 더불어 신협에 대한 관심과 인식 제고를 위해 기획됐다.

전 국민 누구나 참여할 수 있는 이번 공모전은 연수원을 상징하는 창의적이고 독창적인 조형물 아이디어라면 규격 및 형태에 제한 없이 자유롭게 제안이 가능하다.

시상은 대상 1명(상금 3000만원), 최우수상 1명(500만원), 우수상 2명(350만원), 장려상 4명(200만원)에게 총 5000만원 규모의 상금이 수여될 예정이다. 수상자 발표는 2022년 1월 중 수상자 개별 통보 및 신협 홈페이지에 게재된다.

이번 공모전은 1인 1작품만 응모 가능하며, 수상작은 추후 계획에 따라 연수원 건물 옥상에 조형물로 설치될 예정이다.

