아이티아이즈, IPO 본격 추진…11월 코스닥 상장 목표

[아시아경제 강나훔 기자] 디지털 파이낸스 서비스 전문 기업 아이티아이즈는 금융위원회에 코스닥 상장을 위한 증권신고서를 제출하고 기업공개(IPO)를 본격 추진한다고 29일 밝혔다.

아이티아이즈의 총 공모주식수는 177만7000주로, 주당 공모 희망가 범위는 1만2500원부터 1만4300원이다.

회사는 다음달 25일과 26일 기관투자자 대상 수요예측을 진행해 28일 최종 공모가를 확정하고, 오는 11월1~2일 일반 청약을 받는다.

11월 중순 코스닥 시장에 상장할 예정이며, 이번 공모를 통해 최대 약 250억원을 조달할 계획이다. 상장 주관은 신한금융투자가 맡았다.

공모된 자금은 ▲금융 신규 사업 개발·신규 서비스 론칭 ▲의료 마이데이터 플랫폼 개발·론칭 ▲신기술 개발·신사업 확장을 위한 연구개발 ▲글로벌 시장 진출 본격화 등에 사용된다.

이성남 아이티아이즈 대표는 "코스닥 상장을 통해 기술 고도화와 신사업 확대, 해외 시장 진출 등에 주력하면서 경쟁우위를 더욱 강화하고 금융 비즈니스의 혁신과 발전을 선도하는 기업으로 도약해 나가겠다"고 말했다.

한편, 아이티아이즈는 파이낸스 코어 솔루션·AI?빅데이터?클라우드 플랫폼 전문 기업으로 지난 2012년 설립됐다. 주력 사업인 금융 핵심 비즈니스 영역부터 신기술 부문 등 여러 분야에서 고객사가 혁신할 수 있는 기회와 인프라를 제공하고 있다.

