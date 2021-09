▲이효순씨 별세, 조용종(혼다 강북점 대표)·휘성씨(교보생명 투자사업본부장) 모친상 = 29일, 고려대학교 안암병원 장례식장 301호, 발인 10월1일 오전 6시, 장지 창원마산공원묘지, (02)923-4442

