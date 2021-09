이재명 "6년 근무 곽상도 아들 퇴직금 50억?…사회악·공공의 적" 개탄

[아시아경제=이영규 기자] 더불어민주당 대선 경선 후보인 이재명 경기도지사가 곽상도 의원(무소속) 아들의 퇴직금 50억원에 대해 '사회의 악'이고 '공공의 적'이라며 청년들의 탄식과 부모님들의 자괴감에 가슴이 무너진다고 개탄했다.

이 지사는 29일 페이스북에 올린 '공공의 적'이라는 글을 통해 "'6년 대리 근무자가 퇴직금 50억원', '어지럼증ㆍ이명 산재위로금 50억원' 소리에 대한민국 청년들의 탄식이 깊어진다"며 "(이들의 탄식이)부모를 탓하는 것은 아닐텐데, 이런 좋은 직장을 소개해 줄 능력 없는 부모들은 또 그들대로 마음이 뭉그러진다"고 전했다.

이어 "들어본 적 없는 어마어마한 (6년 근무에 50억원의)퇴직금, 산재위로금을 받았는데, 건강이 나빠졌다던 그 시기에 (곽의원 아들은)조기 축구회에서 맹활약했다는 내용이 기사화되고 있다"고 덧붙였다.

또 "(곽 의원 측)해명이 납득 되지 않아 오히려 자문하게 된다"며 "이런 해명을 (저나 대한민국 국민들은 이해)할 수 없는데, 혹시 자기들이 그렇다고 주장하면 그렇게 알아 듣어야 하는 어느 영화의 대사처럼 국민을 개나 돼지로 생각하는 건 아닌지 자괴감마저 든다"고 직격했다.

이 지사는 곽 의원 아들 또래 젊은이들의 아타까운 현실도 소개했다.

그는 "MZ세대가 택배업에 몰린다고 하는데 또래들이 하는 일에 비해 (택배쪽 업무가)수입이 많아서라는 설명"이라며 "하지만 그 택배 노동자들 중 지난해부터 올 6월3일까지 과로사로 사망한 노동자만 21명에 이른다"고 주장했다.

그러면서 "곽상도 의원 눈에는 죽을 만큼 일하던 그 사람들이 보이기는 할까요, 곽 의원의 아들 눈에는 이렇게 일하다 죽어가는 또래 친구들의 처절함이 보이기는 할까요"라고 반문한 뒤 "어떻게 이런 죽음 앞에서 신청도 안 했던 산재 핑계를 대며 50억원이 어지럼증ㆍ이명 위로금이라고 당당히 말할 수 있는 걸까요"라고 직격했다.

이 지사는 "'구의역에서 스크린도어 작업하다 죽은 그 스무 살짜리 아이는 얼마를 받았나요? 용광로에서 일하다 떨어진 그 사람은요? 어딜 어떻게 다쳐야 50억원을 산재보상으로 받나요?'라는 온라인 댓글이 가슴을 울린다"며 "이번 사태의 심각성은 성실한 사람들의 삶, 청년들의 삶의 의욕을 냉소하게 만들었다는 데 있다"고 강하게 비판했다.

이어 "희망을 갖고 쌓아가던 평범한 이들의 공든 탑을 가차 없이 발로 걷어찼고, 그래서 이번 사건은 사회 악이며, 공공의 적"이라며 "끼리끼리 불로소득 해먹으며 공정을 해치는 부동산 적폐세력을 반드시 없애고, 개발이익 국민환원제를 반드시 도입하겠다"고 약속했다.

