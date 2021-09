코리아센터 몰테일, 호주 물류센터 신규 오픈

[아시아경제 임춘한 기자] 코리아센터의 해외사업을 담당하고 있는 몰테일이 호주 물류센터를 오픈했다고 29일 밝혔다.

호주 물류센터는 단독 건물로 총면적 6518m²(1972평) 규모이며 북동부 퀸즐랜드 주에 위치하고 있고 브리즈번 국제공항까지 차량으로 1시간 이내에 이동할 수 있다.

이번 물류센터 오픈 배경에는 몰테일 고객 및 국내 직구족들의 요청이 많았고, 남태평양 물류를 선점하려는 몰테일의 전략도 담겨있다. 또한 전문성을 갖춘 호주 현지 물류센터와의 제휴를 통해 오픈해 직구 성수기와 프로모션 기간 등에 따른 물동량 변화에 탄력적으로 센터 공간을 활용할 수 있다.

몰테일의 관계자는 "특정 인기상품만을 직구하는 트렌드를 뛰어 넘어 많은 국가의 다양한 상품을 고객들은 요구하고 있다"면서 "몰테일은 이번 호주 물류센터 오픈과 함께 8개국 10곳의 물류센터를 확보하고 최상의 물류테크 서비스를 제공하기 위해 최선을 다할 것"이라고 말했다.

