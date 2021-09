작곡가 김형석 "퇴직금 감당 못해 대리 없어질 듯"… 곽상도 子 '공개저격'

곽 의원 子, '화천대유' 퇴직금 50억원 수령

이재명 "대가성 뇌물 의심"

[아시아경제 나예은 기자] 곽상도 무소속(전 국민의힘) 의원 아들이 화천대유자산관리(화천대유)에서 퇴직금 명목으로 50억원을 수령한 것을 두고 논란이 일고 있는 가운데, 작곡가 김형석 씨가 이를 우회적으로 비판했다.

김씨는 지난 26일 자신의 사회관계망서비스(SNS)에 "대리 직급이 없어질 듯. 퇴직금 감당 못 함"이라는 짧은 글을 게재했다.

김씨는 이문세, 임재범, 신승훈, 박진영, 성시경, 아이유 등의 앨범 작업에 참여하여 다수의 히트곡을 만든 작곡가이며, 지난 2017년 문재인 대통령 헌정곡 '미스터 프레지던트'(MR. President)를 제작했을 정도로 연예계 대표적인 '친문' 인사로 꼽힌다.

김씨의 이같은 언급은 최근 '화천대유'에서 대리 직급으로 업무를 마치고 퇴사한 곽 의원 아들이 퇴직금 명목으로 50억원을 수령한 것을 비꼰 것으로 풀이된다.

앞서 정치권과 화천대유 등에 따르면 곽 의원은 아들 곽씨는 화천대유에서 세전 기준 월 230∼380만원 상당의 급여를 받았고, 퇴사하는 과정에서 성과급과 위로금, 퇴직금 등 명목으로 50억원을 받은 것으로 파악됐다. 실 수령금은 세금을 제외하고 28억원이라고 알려졌다.

대장동 개발사업 진행 당시 성남시장이었던 이재명 경기도지사는 이를 두고 "50억원은 박근혜 정부와 국민의힘이 성남시 공공개발을 저지해 준 대가성 뇌물의 일부로 의심된다"고 지적했다.

논란이 커지자 아들 곽씨는 지난 26일 곽 의원의 페이스북을 통해 '저는 너무나 치밀하게 설계된 오징어 게임 속 말일 뿐입니다'라는 입장문을 올렸다.

곽씨는 "제가 입사한 시점에는 화천대유는 모든 세팅이 끝나 있었다. 돌이켜 보면 설계자 입장에서 저는 참 충실한 말이었다"면서 "한번은 운전 중에, 또 한 번은 회사에서 쓰러져 회사 동료가 병원으로 이송하기도 했다. 일 열심히 하고, 인정받고, 몸 상해서 돈 많이 번 것"이라고 해명했다.

이어 "대장동 사건의 본질이 수천억 벌 수 있도록 만들어 놓은 설계의 문제입니까. 아니면 그 속에서 열심히 일한 한 개인의 문제입니까"라고 되물었다.

한편 곽 의원은 지난 26일 자신의 아들이 화천대유에서 퇴직금 명목으로 50억원을 받았다는 언론의 보도가 나온 뒤 논란이 확산하자 전격 탈당했다.

화천대유 측은 KBS와의 통화에서 "곽 의원 아들에게 준 50억원에는 퇴직금과 성과급도 포함됐지만 산재 위로금 성격이 컸다"고 밝혔다.

나예은 기자 nye8707@asiae.co.kr