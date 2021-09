[아시아경제 공병선 기자] 흥아해운 흥아해운 003280 | 코스피 증권정보 현재가 4,345 전일대비 485 등락률 -10.04% 거래량 8,590,318 전일가 4,830 2021.09.28 11:00 장중(20분지연) 관련기사 “폴더블폰 시대”...화면은 접고 수익은 솟을 역대급 핵심주는?“주식카톡방 완전 무료 선언” 파격 결정[특징주]흥아해운, 5거래일 연속 상한가 close 은 미국 Maersk Line,Ltd.와 104억원 규모의 포항파이오니어호 나용선 계약을 체결했다고 28일 공시했다.

이는 최근 매출액 대비 11.66% 수준이다.

공병선 기자 mydillon@asiae.co.kr