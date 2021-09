“뛰자, 다시 뛰어보자” … 부산시, 한진중공업 재도약 협약식

28일 한진중공업 조기 경영 정상화·고용유지 서명



부산시·동부건설·한진중공업·시의회·상의·시민연대

[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] 부산시가 28일 국내 첫 조선소이자 부산의 대표기업 중 하나인 한진중공업의 재도약을 위한 협약을 추진한다.

부산시는 이날 오후 4시 동부건설, 한진중공업, 부산시의회, 부산상공회의소, 부산경제살리기시민연대 등과 함께 한진중공업 조기 정상화를 위한 업무협약식을 체결한다고 밝혔다.

부산시는 그동안 부산시의회·부산상의·시민단체 등과 함께 한진중공업의 조선업·고용 유지를 위해 산업은행 및 동부건설 컨소시엄을 찾아 다양한 노력을 기울여왔다.

지난 8월 한진중공업 인수합병이 마무리된 이후 조속한 경영 정상화를 위해 인수합병 당사자는 물론 지역사회가 모두 노력해 나가자는 의미로 이번 협약식을 마련했다.

협약식에는 박형준 부산시장을 비롯해 신상해 부산시의회 의장, 허상희 동부건설 대표이사, 홍문기 한진중공업 대표이사, 장인화 부산상공회의소 회장, 박인호 부산경제살리기시민연대 상임의장 등이 참석할 예정이다.

이날 협약의 주요 내용은 ▲경영 정상화를 위한 한진중공업의 노력 경주 및 이에 대한 동부건설의 적극적 지원 ▲인수합병 후에도 한진중공업 조선업과 고용 유지 ▲한진중공업 경영 정상화를 위한 부산시, 부산시의회, 부산상공회의소, 부산경제살리기 시민연대의 공동 노력 등이다.

박형준 부산시장은 “조선업황이 올해부터 나아지고 있고 현 상황에서 부산경제의 버팀목과 같은 한진중공업의 조속한 정상화는 지역 조선업과 고용 유지뿐만 아니라 부산경제 활성화에도 크게 이바지할 것이다”고 말했다.

동부건설에 인수합병 절차를 마무리 짓고 새롭게 출발하는 한진중공업은 1937년 설립된 국내 최초의 조선소로, 조선업이 대한민국의 주력산업으로 성장하는데 핵심 역할을 해왔다.

부산의 대표 기업으로 100여개의 협력업체를 두고 2000여명의 고용을 유지하는 등 부산경제의 버팀목으로 지역경제 발전에 기여하고 있다.

한진중공업은 인수합병 이후 경영 정상화를 위해 본격적으로 노력하고 있다. 지난 9월 초 친환경 하이브리드 국가어업지도선 3척을 수주했다.

영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr