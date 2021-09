'독도 구조물 설치 막겠다'는 日 총리후보에 서경덕 "입 조심하라" 경고

"독도, 한국이 실효지배...日은 구조물 설치 막을 수 없어"

[아시아경제 윤슬기 기자] 서경덕 성신여대 교수가 차기 일본 총리를 선출하는 자민당 총재 선거에 출마한 다카이치 사나에 전 총무상이 "한국이 독도에 구조물을 더 못 짓게 하겠다"라고 말한 데 대해 "입 조심하라"라고 일갈했다.

서 교수는 27일 오전 자신의 페이스북에 글을 올려 "다카이치 사나에 전 총무상이 또 망언을 했다"라며 이같이 말했다.

서 교수는 "요미우리신문은 26일 다카이치 전 총무상이 일본 효고현 의회와의 온라인 간담회에서 '한국이 독도에 구조물을 더 만들지 못하게 하겠다'라고 말했다는 보도를 했다"라며 "하지만 일본 정부는 한국이 현재 실효적으로 지배하고 있는 독도에 추가 구조물을 설치하는 것을 막을 방법이 전혀 없다"라고 말했다.

이어 서 교수는 "아무리 극우 지지층을 결집시키려는 의도라 하더라도, 남의 나라 영토를 자신이 어떻게 하겠다고 하는 말은 너무나 예의없고 무례한 짓이다"라고 비판했다.

그러면서 서 교수는 "이분이 차기 일본 총리가 된다면 제일 먼저 독도로 달려가 구조물 하나를 설치해 봐야겠다고 생각했다"라며 "아무리 발버둥 쳐도 일본 총리가 막을 수 없다는 것을 세계인들에게 보여 준다면 아주 의미 있는 일이 될 것"이라고 말했다.

끝으로 서 교수는 "다카이치 전 총무상, 입을 조심하세요. 나중에 큰 화를 부를 수 있습니다"라고 경고했다.

한편 다카이치 전 총무상은 매년 태평양전쟁 종전일과 봄·가을 예대제 때 태평양전쟁 A급 전범들이 합사된 야스쿠니 신사를 지속적으로 참배해왔으며 총리에 취임한 이후에도 참배를 계속할 것이라고 밝힌 바 있다.

윤슬기 기자 seul97@asiae.co.kr