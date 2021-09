기후·환경 석학 한자리에 모여 '팀코리아 기반 기후변화 협력' 강화 선언한다

환경부, '기후변화 대응을 위한 한국의 국제 리더십 세미나' 개최

[세종=아시아경제 주상돈 기자] 28일 기후·환경 석학이 한자리에 모여 '기후변화 대응 협력 선언문'을 발표한다.

환경부는 이날 서울 중구 위치한 신라호텔에서 국회물포럼과 아시아물위원회와 함께 우리나라의 기후·환경 석학들과 함께 하는 '기후변화 대응을 위한 한국의 국제 리더십 세미나'를 개최하고 기후위기 대응 협력 선언문을 발표할 예정이라고 27일 밝혔다.

이번 행사는 신기후체제 출범 이후 유럽연합(EU)의 탄소국경조정제도(CBAM) 도입 등 국제사회가 기후위기 대응을 본격화하는 가운데 ▲물 분야 탄소중립 ▲지속가능발전목표(SDG6)의 이행 ▲ ESG(환경·사회·지배구조) 등 기후위기에 대응하기 위한 우리나라의 역할을 논의하기 위해 마련됐다.

이번 행사는 한정애 환경부 장관의 개회사에 이어서 국회물포럼 회장직을 맡고 있는 변재일 더불어민주당 국회의원, 최종문 외교부 제2차관, 박재현 아시아물위원회 회장(한국수자원공사 사장)의 환영사로 시작한다.

반기문 글로벌녹색성장연구소 의장은 기조연설을 통해 제8대 유엔사무총장 재임 당시 2015년 파리협정 타결을 끌어낸 경험을 소개하며 국제사회에서 기후위기 대응을 주도하기 위한 정부와 정책연구기관, 민간의 역할과 책임을 제시할 예정이다.

특히 이날 모인 우리나라의 기후·환경 석학들은 기후위기 대응 협력 선언문을 통해 기후위기에 대응한 정책 수립과 탄소중립 이행, 개발도상국 지원을 위한 기관 간 협력과 실천 결의를 다질 계획이다.

한 장관은 "환경부는 기후변화 대응과 탄소중립 정책의 주무부처로서 우리나라가 기후 선도국으로 자리매김하도록 노력할 것"이라며 "탄소중립 스마트 물관리 확산에도 힘쓰겠다"고 말했다.

