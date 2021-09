KT, 익산 지역화폐 '익산다이로움'에 QR 결제 도입

[아시아경제 구은모 기자] KT KT 030200 | 코스피 증권정보 현재가 32,550 전일대비 100 등락률 +0.31% 거래량 111,914 전일가 32,450 2021.09.27 09:28 장중(20분지연) 관련기사 KT 주가 올 들어 35.2%↑‥통신3사 중 상승폭 최고 [클릭 e종목]KT, 사업 전부문 성장세에 주목해야KT 직원 극단적 선택…사측 "고용노동청 조사 의뢰" close 가 지역사회와 기업 동반성장·지역경제 활성화를 위해 전북 익산시의 지역화폐 서비스를 개선한다고 27일 발표했다.

KT는 지역화폐에 QR 결제 서비스를 활용하고 있다. QR 결제 서비스는 상품권 발행·폐기가 필요 없고 결제 내역도 앱에서 확인 할 수 있는 친환경 서비스다.

현재 울산시, 김포시, 공주시는 QR 결제 서비스 기반 지역화폐로 연 최대 40억원의 비용절감을 실현하고 있다. 특히 이 비용절감 효과는 소상공인의 혜택으로 돌아가도록 했다.

이에 KT와 익산시는 ESG 경영과 지역 경제 활성화를 위해 익산多e로움(익산다이로움)에 QR 결제 서비스를 도입한다.

KT 측은 익산시민은 KT 착한페이 앱에 접속 후 QR코드를 스캔만 하면 쉽게 결제할 수 있기 때문에 편의성이 높아지고, 착한소비도 가능하다. 또 소상공인의 경우 결제 수수료 부담이 최소화 된다고 설명했다.

익산다이로움은 2021년 현재 약 2050억원의 지역화폐가 발행됐다. 이 추세면 1년 간 약 3500억원이 발행될 예정이다. 이를 계산해보면 QR 결제 서비스 활용만으로 소상공인의 카드 수수료 부담이 약 26억원이 절감될 것으로 예상된다.

임채환 KT AI·DX플랫폼사업본부장(상무)는 "KT는 착한페이의 장점을 살려 ESG경영을 통한 상생 및 지역경제 활성화를 위해 다양한 노력을 기울이고 있다"며 "앞으로도 디지털 플랫폼 기업으로서 보유한 플랫폼 역량을 살려 국민, 지역, 국가에 기여할 수 있는 서비스를 발굴하겠다"고 말했다.

구은모 기자 gooeunmo@asiae.co.kr