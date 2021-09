롯데온, 신규 점포 소개 행사…“콘텐츠 공개·할인쿠폰 증정”

[아시아경제 임춘한 기자] 롯데온은 오는 30일까지 ‘먼저 가보는 새로워진 롯데백화점’ 행사를 진행한다고 27일 밝혔다.

이번 행사에서는 롯데백화점 동탄점, 롯데프리미엄아울렛 타임빌라스, 메종 동부산 등 최근 문을 열거나 재단장을 마친 오프라인 점포를 소개하고 해당 점포에서 사용 가능한 할인 쿠폰을 지급한다.

롯데백화점 동탄점은 배우 함연지와 3000 대 1의 경쟁률을 뚫고 뽑힌 고객이 동탄점에서 보낸 특별한 하루를 담은 영상 콘텐츠를 공개하며, 동탄점에서 사용 가능한 1만원 할인 쿠폰을 선착순 1만 명에게 지급한다.

롯데백화점 본점 남성 명품관 재단장을 기념해 남성 패션 및 골프 상품 구매 시 사용 가능한 1만원 할인 쿠폰을 준비했으며, 본점 5층에 위치한 ‘빅 파일럿 바 바이 IWC 앤드 센터 커피’를 방문하는 롯데온 회원에게는 아메리카노 교환권를 제공한다.

롯데온 관계자는 “롯데백화점의 새로워진 모습을 소개하고, 해당 점포에서 받을 수 있는 혜택을 제공한다”며 “앞으로도 백화점과 마트 등 계열사의 오프라인 자산과 연계한 통합 마케팅 행사를 꾸준히 선보일 계획”이라고 말했다.

