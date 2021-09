"공무원들 연휴도 반납했는데…늦은 밤 주점에서는 다양한 만남" 전북도 보건국장 토로

[아시아경제 권서영 기자] 강영석 전라북도 복지여성보건국장이 코로나19 신규 확진자가 3000명을 넘어선 사태에 대해 참담한 심경을 드러냈다.

오늘(25일) 강 국장은 도청에서 열린 코로나19 브리핑에서 "어젯밤 각종 주점에서 이 상황과 무관하게 많은 분이 다양한 만남을 갖고 있었다"라고 말했다. 이어 "나의 동료들은 추석 연휴도 주말도 반납했다"라며 "보건소 직원 수가 모자라 일반 행정 직원들이 역학조사를 하고 있다. 매우 안타깝고 할 말이 없다"라고 어려움을 토로했다.

강 국장은 "우리들의 잘못도 있다. '위드 코로나'를 이야기하기 전에 코로나19에 어떻게 대응할지 면밀히 검토하고 국민과 도민에게 전달했어야 했다"며 "그보다도 언제쯤 백신 접종이 완료되는지, 언제 '위드 코로나'로 전환할지를 알리기에만 바빴다"고 지적했다. 앞서 정부는 백신 접종 완료율이 70%를 넘기는 오는 10월 말부터 단계적 일상 회복 방안인 '위드 코로나'로의 점진적 전환을 검토한다고 밝힌 바 있다.

이에 강 국장은 "시의적절한 안내가 이뤄지지 않아 많은 분이 코로나19 상황에 대한 오해를 하는 것 같다"며 "확진자가 폭증하는 상황에서 위드 코로나는 있을 수 없다"고 진단했다. 또 "신규 확진자 3273명 이후의 끝이 어디일지 아무도 장담할 수 없다. 국민과 도민이 함께해주지 않으면 K-방역은 아무 소용이 없다"고 언급했다.

아울러 강 국장은 "그간 우리의 방역 시스템이 철저해서, 사회적 거리두기 방안이 좋아서 코로나19 확진자가 안정적인 수준으로 유지되었던 것이 아니다"라며 "국민의 인내, 보건의료인의 노력, 자영업자의 땀과 눈물이 없었으면 어려운 일이었다"라고 덧붙였다. 그는 "가장 모범적인 대응은 새로운 이동과 만남을 자제하는 것"이라며 "대한민국 국민으로서, 이 사회의 구성원으로서 옳은 행동이 무엇인지 판단해 달라"라고 강조했다.

