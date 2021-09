[아시아경제 이민우 기자] 휴마시스 휴마시스 205470 | 코스닥 증권정보 현재가 19,500 전일대비 1,000 등락률 +5.41% 거래량 10,302,285 전일가 18,500 2021.09.24 12:15 장중(20분지연) 관련기사 중국 시장 진출! “아직도 게임 업계 저평가”…상승 준비 끝났다!임상 3상 승인! 정부 예산 전폭 지원! 황금 수혜株 공개!수익률 신화! “제2의 SK바이오사이언스” 공개! close 는 셀트리온 셀트리온 068270 | 코스피 증권정보 현재가 276,000 전일대비 8,500 등락률 -2.99% 거래량 412,320 전일가 284,500 2021.09.24 12:15 장중(20분지연) 관련기사 개인의 매수세 속 매도하는 기관…장중 코스피 강보합세반등 이끄는 개인…장 초반 코스피·코스닥 강세불확실성에도 선방…코스피 3127에 약보합 마감 close 과 273억원 규모의 코로나19 항원 신속진단키트 공급계약을 체결했다고 24일 공시했다. 이는 지난해 연결 기준 매출액의 59.75%에 해당하는 수준이다.

이민우 기자 letzwin@asiae.co.kr