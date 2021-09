잇따른 미성년자 오접종… 이번엔 눈 부은 여중생에게 화이자 접종

눈 붓는 증상으로 병원 방문한 여중생에 오접종



[아시아경제 나예은 기자] 경기 남양주시의 한 내과에서 중학생에게 화이자 백신을 오접종하는 일이 발생했다. 현재 18세 미만 소아·청소년은 코로나19 백신 접종 대상자가 아니지만 최근 오접종 사례가 잇따르고 있다.

23일 보건당국에 따르면 전날(22일) 오후 12시10분쯤 남양주시 한 내과의 의료진이 중학생 A양에게 화이자 백신을 접종했다.

A양은 눈이 붓는 증상으로 병원에 방문했다가 백신 접종 대기자들이 선 줄에 따라 서서 백신을 접종받은 것으로 전해졌다.

병원 측은 접종 실수를 인지한 후 A양과 보호자에게 이를 통보하고 이상 반응 여부를 확인했다. A양은 접종 이튿날 미열 등 증세가 있어 검사를 받았지만 현재까지 큰 이상 반응은 없는 것으로 알려졌다.

보건 당국 관계자는 "해당 병원에 인력을 보내 진상 조사를 하고, 백신을 맞은 학생에 대해서도 지속적으로 이상 반응 여부를 관찰하고 있다"고 밝혔다.

미성년자 대상 백신 오접종 사례는 이뿐만이 아니다. 앞서 지난 13일 전북 전주에서는 의료진의 실수로 초등생 B군(12)이 화이자 백신을 맞았다.

B군은 눈 다래끼를 치료하기 위해 전주시 한 소아청소년과의원을 찾았다가 화이자 백신을 접종받았다.

당시 의료진은 B군의 체구가 또래보다 커 접종 대기자로 착각했다고 밝혔다. B군의 어머니는 화장실에 가기 위해 잠시 자리를 비운 상태였다. 다행히도 B군은 이상 반응을 보이지 않은 것으로 알려졌다.

또 지난 7월 다른 질환의 예방접종 차 병원을 찾은 초등학생에게 백신을 오접종한 사례가 발생하기도 했다.

한편 현재 국내에서는 미성년자 백신 접종에 대한 임상자료가 부족하고, 부작용 발생 가능성이 있어 18세 이상에 대해서만 코로나19 백신 접종을 하고 있다.

나예은 기자 nye8707@asiae.co.kr