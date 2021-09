美 FDA, 65세 이상·고위험군 부스터샷 승인

[아시아경제 조현의 기자] 미국 식품의약국(FDA)이 65세 이상 고령층과 코로나19 고위험군에 대한 부스터샷 접종을 승인했다.

FDA는 22일(현지시간) 성명을 통해 "65세 이상과 18~64세 고위험군 및 직업 등에 따른 면역 취약층에 대한 화이자 백신 1회분의 추가 접종을 긴급 사용승인했다"고 발표했다. 이들은 2차 접종 후 6개월 뒤부터 부스터샷을 맞을 수 있다.

부스터샷 접종 대상 중 면역 취약층은 직업이나 환경적 이유로 코로나19 바이러스에 상대적으로 많이 노출된 사람들이다. 제닛 우드콕 FDA 국장 권한대행은 "의료보건 종사자, 학교 및 보육시설 등 교육 종사자, 식료품점 직원, 노숙자 시설 입소자 및 감옥 수감자 등이 부스터샷을 맞게 됐다"고 설명했다.

화이자는 그간 항체 감소를 이유로 16세 이상 모든 성인에 부스터샷을 승인해달라고 촉구해왔다. 하지만 FDA 자문단은 지난 17일 65세 이상과 고위험군에 대해서만 부스터샷 접종을 권고했다.

FDA의 이번 승인으로 전 국민에게 부스터샷을 접종하겠다는 조 바이든 행정부의 계획에는 당장 제동이 걸렸다. 다만 블룸버그통신은 "부스터샷의 안전성과 효과에 대한 추가 데이터가 확보되면 접종 대상이 확대될 수 있다"며 전 국민 접종 가능성이 여전히 남아있다고 봤다.

조현의 기자 honey@asiae.co.kr