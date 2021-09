美 국방부 "한국전 종전선언 논의 열려있어…한반도 비핵화가 목표"(상보)

"北과 외교와 대화에 전념"

기존 대북정책 기조 재확인 수준

[아시아경제 이현우 기자] 미 국방부가 한국전쟁 종전선언에 대한 논의는 열려있으며 한반도의 완전한 비핵화를 위한 북한과의 외교와 대화에도 전념하고 있다고 공개적으로 밝혔다. 전날 유엔총회 연설에서 조 바이든 미국 대통령이 밝힌 한반도의 완전한 비핵화를 위한 북한과 '진지한 외교'를 시작하겠다는 원론적인 입장을 되풀이한 것으로 풀이된다.

22일(현지시간) 존 커비 미 국방부 대변인은 이날 언론브리핑에서 전날 문재인 대통령이 유엔총회 연설에서 제안한 한국전 종전선언에 대한 입장을 묻자 "미국은 북한과의 대화와 외교를 통해 한반도의 항구적인 평화를 달성하기 위해 계속 노력하고 있다"며 "우리는 다양한 문제를 해결하기 위해 계속해서 북한과의 관여를 모색하고 있고, 종전선언 가능성에 대한 논의에 열려 있다"고 밝혔다.

이어 "우리의 목표는 항상 그랬듯 한반도의 완전한 비핵화"라며 "우리는 종전선언에 대한 논의에 열려 있지만, 비핵화를 달성하기 위해 북한과의 외교와 대화에도 전념하고 있다"고 강조했다. 이와함께 "우리는 이것이 복잡한 문제라는 것을 알고 있으며, 그런 종류의 대화를 하는 데 있어 우리 외교관들의 역할을 지원하기 위해 헌신하고 있다"고 언급했다.

이는 전날 바이든 대통령이 유엔총회에서 밝힌 대북 외교정책에 대한 원론적인 입장을 다시금 확인하는 수준의 발언으로 풀이된다. 앞서 전날 바이든 대통령은 뉴욕 유엔본부에서 진행한 취임 후 첫 유엔총회 연설도중 "우리는 한반도의 완전한 비핵화를 위해 진지하고 지속적인 외교를 추구하겠다"며 또 "우리는 한반도의 안정과 북한 주민들의 삶의 질을 높일 수 있는 실질적인 약속과 함께 가능한 계획들을 향한 구체적인 진전을 추구하고 있다"고 밝힌 바 있다.

그러나 구체적인 대북 외교정책 방안이나 북한이 최근 발사한 순항미사일 및 단거리 탄도미사일에 대한 언급은 전혀 없었다. 미국의소리(VOA) 방송은 "바이든 대통령의 대북정책 관련 발언은 실용적이고 잘 조율된 정책을 펴나가겠다는 바이든 행정부의 대북정책 기조를 다시금 확인한 수준"이라고 보도했다.

이현우 기자 knos84@asiae.co.kr