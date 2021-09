블룸버그 "중국 이어 대만도 CPTPP 가입 신청"

[아시아경제 김은별 기자] 중국에 이어 대만이 포괄적·점진적 환태평양경제동반자협정(CPTPP) 가입을 신청했다고 블룸버그통신이 22일(현지시간) 보도했다.

보도에 따르면 대만의 CPTPP 가입 신청서가 뉴질랜드로 보내졌으며, 이르면 23일 오전 공식 발표가 이뤄질 전망이다. 다만 블룸버그는 뉴질랜드 외교부와 대만 정부 대변인으로부터 입장은 듣지 못했다고 덧붙였다. 뉴질랜드는 CPTPP 신청서 접수 업무를 맡고 있다.

앞서 중국 상무부는 지난 16일 뉴질랜드에 CPTPP 가입 신청서를 제출했다. 대만의 CPTPP 가입 신청으로 악화일로인 양안(兩岸·중국과 대만)의 긴장이 한층 고조될 것으로 보인다.

중국은 대만을 자국 영토의 일부로 간주하기 때문에, 대만의 CPTPP 가입에 반대 의사를 밝혀 왔다. 왕원빈 중국 외교부 대변인은 지난 7일 정례브리핑에서 "'중국 대만 지구'의 역내 경제협력 참여 문제는 반드시 '하나의 중국' 원칙을 따라 처리해야 한다"고 말했다.

CPTPP는 미국이 주도했던 기존 환태평양경제동반자협정(TPP)에서 2017년 미국이 탈퇴하자 일본·호주 등 나머지 11개 국가가 2018년 12월 30일 출범시켰다. 중국은 과거 미국 주도로 이뤄졌던 TPP가 자국을 고립시키는 수단으로 보고 경계했다.

그러나 동맹과의 공조를 강화하려는 조 바이든 미국 행정부가 중국 견제를 위해 CPTPP에 복귀할 수도 있다는 관측이 제기되자 중국은 CPTPP 가입에 적극 나서왔다. 대만은 이미 CPTPP 회원국 중 뉴질랜드, 싱가포르와 자유무역협정을 맺고 있으며, 지난 수년간 CPTPP 가입을 추진해왔다.

김은별 기자 silverstar@asiae.co.kr