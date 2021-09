액티브 주식펀드 투자해볼까...평균수익률 10% 쏠쏠

[아시아경제 박지환 기자] 액티브 주식펀드의 수익률이 올 들어 10%를 넘으면서 가장 수익이 쏠쏠한 재테크 수단으로 부각되고 있다.

20일 대신증권에 따르면 주식 편입 비율이 70∼100%로 액티브 운용 전략을 구사하는 국내 주식 펀드의 연초 이후 평균 수익률은 지난 16일 기준 10.34%를 기록한 것으로 집계됐다.

같은 기간 코스피200 지수에 연동하는 대표적인 상장지수펀드(ETF) 'KODEX 200' 수익률 2.88%를 크게 웃돈다. KODEX 200이 지수를 추종하는 반면 액티브 펀드는 시장 수익률 초과를 목표로 펀드매니저가 운용하기 때문에 상대적으로 높은 수익을 낸 것으로 풀이된다.

국내 주식 펀드에 이어 수익률이 높은 자산은 안전자산인 달러와 금으로 나타났다. 달러 강세 지속에 원·달러 환율은 1월 4일 달러당 1088.0원에서 9월 16일 1171.7원으로 7.69% 상승했다. 한국금거래소 기준 국내 금 도매가격은 같은 기간 1돈(3.75g)당 27만1000원에서 29만1000원으로 7.38% 상승했다.

대표적 재테크 수단인 부동산은 달러와 금에 못 미치는 수익률을 보였다. 한국부동산원이 전국 주택 매매가격을 지수화해 매월 발표하는 종합주택 매매가격지수는 작년 12월 95.2에서 올해 8월 101.8로 6.93% 상승했다.

저금리 기조에 정기예금 수익률은 0%대에 그쳤다. 연 1.30% 금리가 적용되는 1년짜리 정기예금 상품을 일할 계산으로 올해 초부터 현재까지 기간 수익률을 계산하면 0.93%로 집계됐다.

올 들어 수익률이 가장 낮은 재테크 수단은 채권으로 나타났다. 한국신용평가 채권종합지수는 1월 4일 262.54에서 지난 16일 261.15로 0.53% 하락했다.

