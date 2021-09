남태평양 파푸아뉴기니서 규모 5.8 강진 발생

[아시아경제 박지환 기자] 남태평양 파푸아뉴기니에서 현지시간 19일 오전 5시 47분 규모 5.8의 지진이 발생했다고 미국 지질조사국(USGS)이 밝혔다.

진앙은 파푸아뉴기니의 포폰데타에서 남동쪽으로 121㎞ 떨어진 곳이다. 진앙의 깊이는 땅속 36.2㎞ 지점에서 발생했다.

현재까지 이번 지진으로 인한 피해는 보고되지 않은 것으로 파악됐다.

