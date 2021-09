허석 순천시장, 추석장 보며 전통시장 상인 격려

어려움을 겪고 있는 전통상인 격려하며 현장 방역상태 점검

[순천=아시아경제 호남취재본부 이형권 기자] 허석 순천시장이 추석을 앞두고 전통시장을 찾아 직접 장을 보며 코로나19로 어려움을 겪고 있는 상인들을 응원했다.

허석 시장은 지난 15일 웃장을 시작으로 16일 역전시장, 17일 아랫장을 방문해 순천사랑상품권으로 직접 물건을 구입하면서 상인들의 애로사항과 장기화된 코로나 사태로 어려움을 겪고 있는 현장의 생생한 목소리를 경청했다.

허 시장은 전통시장을 찾은 이용객들에게 “어려운 시기에 전통시장을 찾아줘서 고맙다”는 인사와 함께 시장 상인들에게도 “코로나사태의 장기화로 인해 다들 많은 어려움을 겪고 있음에도 방역수칙을 잘 지키고 이행해주셔서 감사하다”며 상인들을 위로하고 격려했다.

또한, 관계자들과 함께 전통시장의 주차장 확보와 시설현대화 사업을 점검하고, 코로나19 확산방지를 위해 더욱 철저한 방역수칙 준수를 강조했다.

허석 순천시장은 “코로나19 장기화와 온라인 쇼핑 확대로 전통시장 및 골목상권이 약화되어 지역경제의 실핏줄인 소상공인들이 어려움을 겪고 있다”면서 “시민이 체감할 수 있는 정책으로 지역경제에 활력을 불어 넣겠다”고 전했다.

호남취재본부 이형권 기자 kun5783@asiae.co.kr