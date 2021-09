[e공시 눈에 띄네] 코스닥-16일

<장 마감 후 주요공시>

▲ 휴온스블러썸 휴온스블러썸 263920 | 코스닥 증권정보 현재가 4,555 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 4,555 2021.09.16 00:00 장중(20분지연) 관련기사 휴온스그룹, ESG경영혁신단 발족…단장에 윤성태 부회장 [e공시 눈에 띄네] 코스닥-28일[e공시 눈에 띄네] 코스닥-12일 close =송 전 대표이사와 이 전 대표이사에 대해 특정범죄가중처벌등에관한법률위반 혐의가 발생했다고 공시.

▲ 이니텍 이니텍 053350 | 코스닥 증권정보 현재가 7,710 전일대비 210 등락률 -2.65% 거래량 1,128,598 전일가 7,920 2021.09.16 15:30 장중(20분지연) 관련기사 대란속 반도체 공급 발표...역대급이라는 이 종목은?대국민주 “카카오” 지금 들어가도 될까요?‘이용료 없는 카카오톡 종목 추천’, 화제 close =비씨카드에 VAN, PG서비스를 제공하는 스마트로의 주식 전량을 968억원 규모로 양도한다고 공시.

▲ 오로스테크놀로지 오로스테크놀로지 322310 | 코스닥 증권정보 현재가 33,200 전일대비 950 등락률 -2.78% 거래량 68,174 전일가 34,150 2021.09.16 15:30 장중(20분지연) 관련기사 [e공시 눈에 띄네] 코스닥-20일[특징주] 오로스테크놀로지, 반도체 공급난 속 국내 유일 웨이퍼 계측기술 부각 강세“주식카톡방 완전무료 선언” 파격결정 close =삼성전자와 22억원 규모로 장비공급 계약을 체결했다고 공시.

▲ 휴먼엔 휴먼엔 032860 | 코스닥 증권정보 현재가 4,875 전일대비 115 등락률 +2.42% 거래량 136,059 전일가 4,760 2021.09.16 15:30 장중(20분지연) 관련기사 [e공시 눈에띄네] 코스닥- 6일휴먼엔, 24억 규모 해상고철 납품 계약 체결[e공시 눈에 띄네] 코스닥-23일 close =이대식 대표체제에서 이대식, 김하수 각자대표 체제로 변경됐다곡 공시.

▲ 동국제약 동국제약 086450 | 코스닥 증권정보 현재가 23,950 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 54,247 전일가 23,950 2021.09.16 15:30 장중(20분지연) 관련기사 전립선비대증 치료제 3상 임상시험 동국제약, 알러지 유발물질 차단제 '코앤텍' 출시동국제약, 항생제 활용한 코로나19 치료제 개발 추진 close =벨라스트 중국 판매공급계약이 해지됐다고 공시. 해지금액은 157억원 규모.

▲ 인터파크 인터파크 035080 | 코스닥 증권정보 현재가 6,970 전일대비 150 등락률 -2.11% 거래량 2,476,796 전일가 7,120 2021.09.16 15:30 장중(20분지연) 관련기사 인터파크, 판교 신사옥 건설에 854억원 투자“주식카톡방 완전무료 선언” 파격결정[단독]'여기어때'도 뛰어든 "인터파크 인수전"…야놀자·트립닷컴과 3파전 close =854억원 규모로 신규시설 투자를 진행한다고 공시.

▲ HB솔루션 HB솔루션 297890 | 코스닥 증권정보 현재가 24,400 전일대비 2,450 등락률 -9.12% 거래량 400,722 전일가 26,850 2021.09.16 15:30 장중(20분지연) 관련기사 [e공시 눈에 띄네] 코스닥-7일[클릭 e종목]"엘이티, OLED투자 확대로 수혜 기대"[e공시 눈에 띄네] 코스닥-2일 close =시설자금, 운영자금 및 기타자금 조달을 위해 500억원 규모로 전환사채를 발행한다고 공시.

이민지 기자 ming@asiae.co.kr