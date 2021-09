NH농협생명, 전산센터 이전…17~23일 보험서비스 중단

[아시아경제 오현길 기자] NH농협생명은 전산센터 이전으로 추석 연휴 기간 홈페이지와 모바일창구, 온라인보험, 자동화기기(ATM)에서 제공하는 보험 서비스 일체를 중단한다고 16일 밝혔다.

전산센터 이전 작업은 17일 오후 11시부터 23일 오전 5시까지 진행되며, 이 기간 보험계약조회, 보험료 납입, 보험계약대출, 보험금 청구, 수련원 예약 등 서비스가 중단된다.

농협생명은 서울 양천구 목동에 위치해 있던 전산센터를 경기 의왕에 있는 NH통합IT센터로 이전, 시스템 안정성을 확보하고 범농협 IT시너지 창출을 기대하고 있다.

김인태 농협생명 대표는 "추석 연휴 동안 서비스 이용에 불편을 드려 대단히 죄송하다"며 "보험계약대출, 보험금청구 등 연휴기간 동안 필요한 자금 또는 보험계약 관리를 미리 준비해 주시길 바란다"고 당부했다.

