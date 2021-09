"잣 향기 푸른 숲 속 산림치유"‥경기도산림환경연구소, 'SELF 자기愛' 운영

QR코드 활용 허그 명상 등 4가지 프로그램 운영

'SELF 자기愛' 산림치유 프로그램 [경기도 산림환경연구소]

[아시아경제 라영철 기자] 경기도 산림환경연구소가 코러나 시대에 맞는 새로운 방식의 산림 치유 프로그램을 선보인다.

산림환경연구소는 "경기 가평군 상면에 위치한 잣향기 푸른 숲을 찾은 방문객을 대상으로 산림치유 프로그램 'SELF 자기愛'를 개발·운영한다"고 16일 밝혔다.

'SELF 자기愛'는 탐방객이 잣향기 푸른 숲의 주요 숲길에 설치한 QR코드를 활용해 별도의 절차나 시간, 타인과의 접촉 없이 혼자서도 안전하고 자유롭게 산림치유 활동을 하도록 돕는 비대면 '자기 주도형 산림치유 프로그램'이다.

특히 '경기도 잣향기 푸른 숲'은 수령(樹齡) 80년 이상의 잣나무림이 우거진 수도권 대표의 산림휴양 공간으로, 전문 산림치유 지도사와 함께 다양한 프로그램을 즐길 수 있는 공식 '치유의 숲'이기도 하다.

QR코드로 지원하는 세부 프로그램은 ▲허그 명상 ▲호흡 명상 ▲맨발 걷기 ▲이완 명상 등 4가지다. 자연 속에서 다양한 명상 활동을 통해 호흡과 몸에 집중하며 지친 심신을 달랠 수 있도록 구성했다.

명상 데크, 쉼터, 팔각 데크 등 각 장소에 설치한 QR코드에 접속해 영상 멘트에 따라 하면 된다.

한편, 이날부터 오는 10월 말까지 프로그램에 참여하는 탐방객에는 '경기도 잣향기 푸른 숲'의 대표 수종인 잣나무 오일을 활용한 잣 아로마 기념품을 주는 이벤트를 연다.

윤하공 산림환경연구소장은 "코로나19로 타인과의 접촉이나 외출을 자제하고 실내에 머무르는 도민이 많은 상황"이라며 "바이러스를 억제하고 면역력을 높이는 숲을 안전하고 건강하게 즐길 수 있도록 프로그램을 만들었다"고 전했다.

경기북부=라영철 기자 ktvko2580@asiae.co.kr