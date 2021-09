[아시아경제 문혜원 기자]현대그린푸드는 오는 17일까지 ‘그리팅몰’에서 프리미엄 가정 간편식 ‘원테이블(1 TABLE)’의 신상품 ‘순살 명인명촌 고추장 닭갈비’를 10% 할인된 금액에 판매한다고 15일 밝혔다.

현대그린푸드는 이외에도 고소한 흑임자 양념에 국산 무항생제 닭다리 살을 버무린 ‘흑임자 닭강정’, 로제소스와 포모도로 소스를 곁들인 ‘반반 소스 함박스테이크’를 출시했다.

신제품들은 수도권의 경우 당일 오후 7시 이전 주문 완료시 다음날 아침 7시 이전에 제품을 받아볼 수 있으며, 수도권 이외 지역의 경우 당일 오후 5시 이전 주문 완료시 다음날 중으로 제품을 받아 볼 수 있다.

