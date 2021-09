[아시아경제 박지환 기자] 비피도 비피도 238200 | 코스닥 증권정보 현재가 13,200 전일대비 350 등락률 +2.72% 거래량 28,905 전일가 12,850 2021.09.14 15:12 장중(20분지연) 관련기사 비피도, 류마티스 관절염 개선 관련 조성물 특허권 취득비피도, 구취 및 충치 개선 치료용 조성물 관련 특허권 취득‘폐섬유증’ 녹십자웰빙에서 특허 취득했다! 새로운 균주 3종 close 는 지근억 대표이사가 일신상의 사유로 사임하면서 신용철 대표이사를 신규 선임했다고 14일 공시했다.

박지환 기자 pjhyj@asiae.co.kr