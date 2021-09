"일·학습 병행, 기업이 주도…인재양성 사업 중 성과 높다"

고용부, 산업인력공단·직능원과 일·학습병행법 1주년 세미나

9월 '직능의 달'…정부·학계·기업 모여 일·학습병행 논의

[세종=아시아경제 문채석 기자] 정부가 '국민 평생 직업능력개발 지원방안'을 3대 고용·사회안전망 정책 중 하나로 제시한 가운데 일·학습 병행 사업이 다른 인재양성 사업보다 성과가 높다는 주장이 나왔다.

고용노동부는 한국산업인력공단, 한국직업능력연구원과 함께 14일 서울 코엑스에서 개최한 '2021년 일·학습병행 세미나'에서 이 같은 내용의 토론이 진행됐다고 밝혔다. 토론 주제는 '일·학습병행법 시행 1년의 성과와 개선 과제'였다.

홍광표 직능원 부연구위원은 "일·학습병행은 직업 교육훈련 기관 중심으로 집행되는 다른 법령 기반 사업과 달리 기업이 주도한다"며 "유사 인력양성 사업 대비 정책 성과가 매우 높다"고 평가했다. 그는 "우수 인력의 지원을 늘리기 위해 기업 특성에 맞는 탄력적인 운영 방안을 고려하는 등 정부의 주요 인력 공급 정책으로 더 부각돼야 한다"고 주장했다.

일·학습 병행 사업의 실효성을 높이기 위한 제언도 나왔다. 조정윤 국제고용개발원 이사장은 "일·학습 병행은 노동시장의 요구와 자격을 긴밀히 맺어주는 제도"라며 "미래 가치를 고려했을 때 자격 우대 정책이 시행되면 활용성이 더 높아질 것"이라고 말했다.

일·학습 병행 과정이 끝나도 들을 수 있는 학습 모델을 개발해야 한다는 주장도 제기됐다. 손규태 직능원 부연구위원은 "일·학습 병행 참여자가 지속적으로 직무 능력을 개발해야 할 필요가 있는 만큼 '후(後)학습'에 대한 요구가 생겨나고 있다"며 "이를 위해 지역·훈련 분야별 일·학습 병행 후학습 요구 분석이 선행돼야 한다"고 강조했다.

어수봉 공단 이사장은 "세미나에서 도출된 과제를 적극 반영해 향후 고객들에게 질 높은 서비스를 제공하고, 법이 현장에 안착될 수 있도록 노력하겠다"고 말했다. 류장수 직능원 원장은 "일·학습 병행법 시행 1주년을 맞아 법 시행 성과를 돌아보고 일·학습 병행의 지속 가능한 성장을 위한 주요 정책 과제를 도출하는 계기가 되길 바란다"고 했다.

일·학습 병행 사업은 2014년부터 시행됐다. 지난 7월 말 기준 1만7000여개의 학습 기업, 11만여 명의 학습 근로자가 참여했다. 일·학습병행법은 2019년 8월27일 제정돼 지난해 8월28일부터 시행되고 있다. 법은 학습기업을 안정적으로 지원하고 학습근로자를 보호하기 위해 만들어졌다.

세종=문채석 기자 chaeso@asiae.co.kr