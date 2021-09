가천대, 국제 학술지 논문 게재 '사립대학 8위'

[아시아경제(성남)=이영규 기자] 가천대학교가 국제 저명학술지 논문실적에서 사립대학 8위에 올랐다.

가천대는 한국대학교육협의회가 최근 공개한 2021년 대학정보공시 국제저명학술지(SCI급/SCOPUS) 실적(캠퍼스 합산 기준)에서 전임교원 1인당 논문환산 편수 0.6792를 기록해 국내 158개 사립대학 중 8위에 올랐다고 14일 밝혔다

국제저명학술지 평가는 SCI급 저널과 SCOPUS에 게재된 논문을 활용해 지수화한 것이다.

특히 김종우 에너지IT학과 교수는 작년 한 해 국제전문학술지에 주저자 논문 36편을 발표해 가천학술상 대상을 수상했다.

가천대는 이와 함께 대학정보공시 기준 교내 연구비도 71억3840만원을 기록해 사립대 16위(전국28위)를 기록했다. 이는 2013년 12억6746만원보다 약 6배 증가한 금액이다.

이길여 가천대 총장은 "대학의 연구역량은 인재양성과 기술의 선도와 직결돼 대학 경쟁력의 바로미터가 되는 만큼 앞으로도 글로벌 수준의 우수한 논문 발표가 이어질 수 있도록 건강한 연구 생태계 조성을 위해 모든 지원을 아끼지 않겠다"고 약속했다.

