금천구, 추석 연휴 학교 운동장, 공영 및 민간시설 주차장 개방

[서울시 자치구 추석 뉴스]금천구, 추석 연휴 학교·공영·민간시설 등 총 37개소 1995면 주차장 개방...송파구, 전통시장 모든 점포 대상 자가진단키트 및 마스크 제공

[아시아경제 박종일 기자] 금천구(구청장 유성훈)가 민족 고유의 명절 추석을 맞아 주민과 귀성객들의 주차 불편을 덜어주기 위해 추석 연휴 동안 학교 주차장(운동장)과 공영주차장 및 민간시설 주차장을 개방한다.

개방 기간은 연휴가 시작되는 9월18일 오전 9시부터 연휴 마지막 날인 9월22일 오후 5시까지다.

이번 연휴 동안 지역 주민과 귀성객들은 ▲학교 10개소 460면 ▲공영시설 16개소 875면 ▲교회 및 기업체 등 민간시설 11개소 660면 총 37개소 1995면의 주차공간을 이용할 수 있다.

다만 교회 주차장 5개소는 9월20일 오전 9시부터 개방, 학교와 민간시설은 각 시설마다 개방시간과 장소가 다를 수 있어 이용하기 전 금천구청 홈페이지 또는 동주민센터 게시판, 각 시설에 게시된 현수막을 통해 개방정보를 확인해야 한다.

주차장을 이용할 수 있는 차량은 안전사고 예방과 시설물 훼손 방지를 위해 15인승 이하 승용 및 승합차, 1톤 이하의 화물차량으로 제한한다.

또 개방주차장 이용 시에는 차량 앞면에 연락처 2개 이상을 반드시 남기고 시설별 개방 종료시간 이전까지 출차를 완료해야 하며, 코로나19 확산 방지를 위해 주차거리를 유지하는 등 이용수칙을 지켜야 한다.

유성훈 금천구청장은 “추석 연휴 동안 주민과 귀성객들의 주차 불편을 덜어주기 위해 관계기관의 적극적인 협조로 주차장을 개방하게 됐다”며 “지역 주민과 귀성객들 모두가 주차 부담 없이 가족들과 함께 편안하고 행복한 추석 명절을 보내시길 바란다”고 말했다.

송파구(구청장 박성수)는 추석을 맞아 코로나19 확산을 방지하기 위해 전통시장 모든 점포를 대상으로 자가진단키트 및 마스크, 손소독제를 보급하는 등 추석대비 전통시장 특별방역을 실시했다.

이번 사업은 코로나19 확진자가 급증하고 있는 요즘 민족 최대 명절인 추석을 앞두고 있는 전통시장 및 상점가 7개소(마천중앙시장, 마천시장, 풍납시장, 방이시장, 새마을시장, 석촌시장, 문정동로데오상점가)를 대상으로 자가진단키트 및, 보건용 마스크를 배부하여, 감염병의 지역확산을 방지하고, 안전한 장보기 환경을 조성하기 위한 취지로 마련했다.

먼저, 구는 지역 내 전통시장 전 종사자들(1663명)을 대상으로 코로나19 자가진단키트 총 2000개를 배부, 코로나19 검사를 실시토록 한 결과 전원 음성 확인 됐다.

또, 구는 9월10일까지 전통시장 총 1012개 점포를 대상으로 식약처 인증 K94 보건용마스크를 총 4만매, 손소독제 1300개를 지원했다.

이외도 전통시장 및 상점가에 전문방역업체가 방역소독을 실시, 각 시장마다 구에서 방역 소독약품 165통을 지원해 자체 방역을 수시로 진행하고 있다.

박성수 송파구청장은 9월9일 방이시장과 마천중앙시장·마천시장 등에 방문, 추석맞이 제수용품과 먹거리 등을 직접 구입하며 코로나19로 어려운 상황에서도 방역 지침에 적극적으로 협조해주시는 상인들을 격려했다.

박성수 송파구청장은 “전통시장 내 1인 점포가 많아 장시간 점포를 비울수 없고, 선별진료소를 통한 선제검사가 힘든 상황임을 고려하면 이번 전통시장 특별방역을 통한 자가진단이 코로나19 확산방지에 도움이 될 것”이라며 “앞으로도 적극적인 코로나19 감염 예방 대책으로 구민 안전 확보에 만전을 기하겠다”고 전했다.

