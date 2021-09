손태승 우리금융 회장, 자사주 5천주 매입

보유주식 총 9만8127주로 늘어

[아시아경제 김진호 기자] 우리금융그룹은 손태승 회장이 자사주 5000주를 장내 매입해 총 9만8127주의 우리금융지주 주식을 보유하게 됐다고 13일 밝혔다. 우리금융그룹 임원들도 손태승 회장의 자사주 매입에 동참했다.

손 회장은 지난 9일 예금보험공사의 '우리금융지주잔여지분 매각' 공고 직후 자사주를 매입했다. 이번 매각 과정에 적극적으로 협력해 성공적인 ‘완전 민영화’가 이루어질 수 있도록 지원하고 하반기에도 호실적을 시현해 펀더멘탈을 한층 업그레이드 하겠다는 의지를 피력한 것이라고 우리금융은 설명했다.

우리금융그룹 관계자는 “희망수량경쟁입찰 방식으로 진행되는 이번 지분 매각이 성공할 경우 시장의 수급 안정 및 우리금융그룹 완전 민영화 달성으로 기업가치 상승의 중요한 모멘텀이 될 것으로 기대된다”고 말했다.

이어 “다음달 말 3분기 실적발표를 예정하고 있으며 하반기에도 호실적이 이어질 수 있도록 최선을 다하고 주주친화정책에도 적극 나설 것”이라고 덧붙였다.

