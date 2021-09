하나금융, ESG 경영 위한 '같이(가치)도시락' 지원사업 시작

[아시아경제 성기호 기자]하나금융그룹이 공익재단법인 청소년 그루터기를 통해 '같이(가치) 도시락' 지원사업을 실시한다.

13일 하나금융에 따르면 청소년그루터기재단은 ▲청소년의 건강한 성장 지원 ▲복지 사각지대 청소년 생활지원 ▲글로벌 청소년 및 연구지원 사업 이라는 3대 핵심 사업을 목표로 설립됐다.

이번 지원사업은 서울시 내 3구(노원·은평·구로)에서 우선 선정된 장애부모 및 조손가정 청소년 약 500가구가 대상이다. 도시락은 주1회 국내산 원재료로 당일 제조, 당일 배송된다. 선정된 청소년들에게 균형 잡힌 안전한 먹거리와 선정 가구당 3~4인분의 도시락을 제공, 더 많은 청소년들의 결식문제를 해결할 수 있도록 했다.

이번 지원 사업은 코로나19 장기화로 심각해지고 있는 취약계층 청소년의 결식과 영양불균형 해소를 위해 노원구, 은평구, 구로구와 함께 오는 이달 16일부터 내년 6월30일까지 진행한다.하나금융그룹은 이번 사업 추진을 위해 이날 노원구청, 은평구청, 14일 구로구청과 업무협약을 체결하며, 그룹의 ESG(환경·사회·지배구조)경영 실천을 통한 ‘행복한 금융’의 의미를 더하기 위해 김정태 하나금융그룹 회장 겸 청소년그루터기재단 이사장과 각 구청장들이 직접 참석한다.

김 회장은 "청소년들을 위해 함께 뜻을 모아준 노원구, 은평구, 구로구의 구청장께 감사드린다"며 "이번 협약을 통해 '청소년이 청소년답게', '행복하고 건강하게 성장'하여 사회의 한 구성원으로 자리 잡기를 바란다"고 말했다.

한편 청소년그루터기재단은 도시락사업을 시작으로 아동·청소년 보호시설 청소년을 대상으로 '학습멘토링'을 추진한다. 또 복지 사각지대 청소년 생활지원을 위해 ▲보호 종료 청소년 자립지원 사업 ▲범죄피해 청소년 심리·정서 및 자립지원 사업 등을 수행하고 ▲글로벌 청소년 및 연구지원 사업을 순차적으로 수행할 예정이다.

