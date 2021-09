시몬스 침대, '시몬스 롯데 타임빌라스 의왕점' 개장

[아시아경제 김종화 기자] 수면 전문 브랜드 시몬스가 경기도 의왕시 학의동에 들어선 롯데 '타임빌라스'에 '시몬스 롯데 타임빌라스 의왕점'을 신규 개장했다.

타임빌라스는 바라산, 백운호수에 인접해 빼어난 경관과 여유로운 쇼핑을 함께 즐길 수 있는 미래형 친환경 쇼핑몰이다.

시몬스 침대는 가구 브랜드 중 유일하게 타임빌라스의 시그니처 공간인 글라스 빌에 단독 매장을 선보인다. 자연과 어우러진 1, 2층의 휴식 공간을 지나 마주하게 되는 3층에서는 자연채광의 전면 통유리가 더해져 휴양지 리조트에 들른 듯한 느낌을 선사한다.

매트리스 내구성을 테스트하는 '롤링 시험기', 시몬스 최상위 라인 '뷰티레스트 블랙'의 최고가 매트리스인 '켈리(Kelly)'의 해체 매트리스도 비치돼 시몬스 고유의 기술력과 노하우를 직접 확인할 수 있다. 뿐만 아니라 시몬스의 150년이 넘는 역사가 기록된 '헤리티지 앨리'와 시청각 체험존인 '재즈 인 시몬스' 등을 마련해 브랜드를 오감으로 생생하게 느낄 수 있게 했다.

시몬스 롯데 타임빌라스 의왕점은 오픈을 기념해 사은품 증정 행사를 진행한다. 구매 금액대별로 시몬스 프리미엄 베딩 제품을 선착순 증정한다. 모든 사은품은 한정 수량으로 소진 시 조기 종료될 수 있다.

